Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; popçu Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşı ile alışverişe çıkan Gülşen, Nişantaşı'nda sonbahar modası estirdi.

Açık renkli kıyafeti ile dikkat çeken Gülşen, sorular soran gazetecilere kızdı. Son dönemde zayıfladığı ve kilo alamadığı hakkında gazetelerde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine kızan ve 'Poponuzdan uydurmayın' diye gazetecilere sitem eden Gülşen, sinirli bir şekilde yoluna devam etti.