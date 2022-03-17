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Gülşen'den eleştirilere yanıt: Ben sadece işimi yapıyorum!

Son olarak single pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Gülşen, kostümleri ve sahne şovuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Ben sadece işimi yapıyorum" ifadelerini kullandı

17.03.2022 - 11:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü popçu Gülşen'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Lolipop' adlı single için çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada gündem olmuştu. 45 yaşındaki sanatçının son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler de çok konuşulmuştu.

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mekanda yemek yedikten sonra modacı Hakan Yıldırım'ın stüdyosuna geçen ünlü şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "BENİM HAYATIM BUNDAN İBARET"

    Yoğun bir konser maratonuna başladığını ifade eden Gülşen, kostümleri ve sahne şovuyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. 

    Ünlü popçu, "Ben sadece işimi yapıyorum. Konserlerimi veriyorum. Hayatıma devam ediyorum. Önümde inanılmaz bir konser yoğunluğu var. Onlara hazırlanıyorum. Yeni şarkılarımı yazıyorum. Benim hayatım bundan ibaret." dedi.

  • "KONUŞANLARA SORUN"

    Geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen, "Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

    "Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun."

  • "NE TEPKİSİ? BEN SADECE KONSER VERİYORUM"

    Şarkıcı, "Eşiniz Ozan Bey'in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?" sorusu üzerine de şöyle demişti: "Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu."

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