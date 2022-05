"KİŞİSEL CEVAPLAR VERMEME GEREK YOK"

Ayrıca Gülşen'e, Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce yayınladığı 'Take It Or Leave It' adlı İngilizce şarkısının klibinde giydiği kıyafetlerin çok konuşulmasıyla ilgili düşünceleri sorulması üzerine, "Kendi stilimi nasıl bütün hayatıma yansıttığımı az önce söyledim. Kişisel cevaplar vermeme hiç gerek yok." ifadelerini kullandı.