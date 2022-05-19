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Gülşen: Çok net bir duruşum var! - Magazin haberleri

Gülşen: Çok net bir duruşum var!

Sahnede giymeyi tercih ettiği kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, tarzıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Söylemek istediğim her şeyi dışa vurumla yansıtıyorum. Her alanda çok net bir duruşum olduğumu düşünüyorum" dedi

19.05.2022 - 13:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün bir giyim firmasıyla çıkardığı koleksiyonun lansmanında objektiflere yansıyan Gülşen'in, siyah renkli göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken popçu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

  • "BU BENİM DÜNYAM"

    Son dönemde sahnede giymeyi tercih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, "Bu benim dünyam, bu benim stilim." diyerek, konuyla ilgili soruları geçiştirdi.

  • "KİŞİSEL CEVAPLAR VERMEME GEREK YOK"

    Ayrıca Gülşen'e, Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce yayınladığı 'Take It Or Leave It' adlı İngilizce şarkısının klibinde giydiği kıyafetlerin çok konuşulmasıyla ilgili düşünceleri sorulması üzerine, "Kendi stilimi nasıl bütün hayatıma yansıttığımı az önce söyledim. Kişisel cevaplar vermeme hiç gerek yok." ifadelerini kullandı.

  • "İLHAM OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

    Ünlü popçu, gazetecilerin "Sizin sahne kostümlerinizden sonra diğer sanatçıların da kıyafetleri konuşulmaya başladı. Siz öncü olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Herkes kendi neyin içinde olmak istiyorsa ne yapmak istiyorsa yapması gerekiyor. İlham olmak çok güzel bir şey benim için." yanıtını verdi.

  • "DURUŞUM ÇOK NET!"

    Gülşen, ardından sahne kıyafetleriyle ilgili son olarak "Dışarıdan hiç bir soru işareti mahal verecek hiç bir durumum yok. Duruşum çok net! Söylemek istediğim her şeyi dışa vurumla yansıtıyorum. Her alanda çok net bir duruşum olduğumu düşünüyorum." dedi.

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