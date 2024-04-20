Gülşen Bubikoğlu, "50 yıllık dans"

REKLAM advertisement1

87 yaşında hayatını kaybeden, sinema dünyasının duayen ismi Türker İnanoğl'nun eşi Gülşen Bubikoğlu'ndan duygusal bir paylaşım geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu ile dans ettiği bir fotoğrafı, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil." notuyla sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram