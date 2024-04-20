Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülşen Bubikoğlu, "50 yıllık dans"

        Gülşen Bubikoğlu, "50 yıllık dans"

        Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından 2 Nisan'da kaybettiği eşi, Türker İnanoğlu'nu andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "50 yıllık dans"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        87 yaşında hayatını kaybeden, sinema dünyasının duayen ismi Türker İnanoğl'nun eşi Gülşen Bubikoğlu'ndan duygusal bir paylaşım geldi.

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu ile dans ettiği bir fotoğrafı, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil." notuyla sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülşen Bubikoğlu
        #Türker İnanoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Habertürk Anasayfa