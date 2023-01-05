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Gülse Birsel: O karakter 'Eftelya'

Ömür Sabuncuoğlu, SHOW TV’de 'Yılbaşı Gecesi' filminin oyuncuları Gülse Birsel, Şebnem Bozoklu, Büşra Pekin, İrem Sak ve Alina Boz’u ağırladı

Giriş: 05.01.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Gülse Birsel: O karakter 'Eftelya' - Magazin haberleri
"O karakter 'Eftelya"
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HABERTURK.COM

Gülse Birsel, 'Yılbaşı Gecesi' filminin hikayesinin gerçek bir olaya dayandığını ilk kez SHOW TV’de anlattı.

Birsel, "Ben filmdeki yılbaşı partisini neredeyse yapıyordum. Pandemide Bodrum’da bir ev kiraladık ve oraya komşularımızı davet etmeyi planladık. Komşularımızdan bazıları Türk sanat müziğini 'Diva'ları... Onları çağıralım ve unutulmaz bir yılbaşı geçirelim istedik. 7 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde sitemizde oturanları davet edecektik partiye ama son anda iptal oldu. Ben de, 'Acaba öyle bir parti olsa nasıl olurdu?' diyerek, bu filmi yazdım" dedi.

"O KARAKTER 'EFTELYA"

Ömür Sabuncuoğlu, Ayta Sözeri’nin oynadığı 'Eftelya' karakterinin Bülent Ersoy olup, olmadığını sorması üzerine, "Bir karakteri yazarken pek çok kişiden esinlenirsin. Ben de pek çok 'Diva'dan bir şeyler aldım ama o karakter kimse değil, o karakter 'Eftelya..." ifadelerini kullandı.

"SENARYOYU OKUMADAN FİLMDE OYNADILAR"

Filmin muhteşem kadrosunun nasıl bir araya geldiğini de anlatan Gülse Birsel, "Kısa zamanda hareket etmek zorundaydık. Filmin çekilmesi öne çekilince pek çok oyuncu senaryoyu okumadan filme dahil olmayı kabul etti" şeklinde konuştu.

O isimlerin başında İrem Sak geliyor... Daha önce de Gülse Birsel’le çalışan İrem Sak, "Eylül’de boş musun?' diye aradı Gülse Hanım. 'Boşum' dedim ve filme dahil oldum" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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