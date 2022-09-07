Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Aile Arasında gibi birçok yapımın yazarı olan Gülse Birsel, yeni film hazırlıklarına başladığını duyurmuştu. Başarılı senaristin yeni filminin ismi, Yılbaşı. Peki, Gülse Birsel'in yeni filmi Yılbaşı'nın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, yeni film Yılbaşı'na dair detaylar...

GÜLSE BİRSEL'İN YENİ FİLMİ YILBAŞI GELİYOR

Güçlü kalemiyle birçok başarılı projeye imza atan Gülse Birsel'in yeni komedi filmi Yılbaşı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Filmden dolayı oldukça yoğun günler geçiren Birsel, dün konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

YILBAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yılbaşı: pandemi sırasında bir sitede yaşanan bir yılbaşı gecesinde yaşanan olayları ele alacak. Yılbaşı, Disney Plus'ta yayınlanacak.

YILBAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Başrol ise filmin senaristi olan Gülse Birsel olacak. Filmin diğer oyuncuları; Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Alina Boz, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin ve Ayta Sözeri olacak.