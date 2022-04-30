Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karesine şu notu düştü:



Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)