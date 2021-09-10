Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gülse Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.

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