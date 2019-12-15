Dizide Gizem karakterinin dizisinin erken bitmesini eleştiren Talip'e Gizem, "Başrolde oynayan çocuğun libidosu yoktu, ben ne yapabilirim. Herkes bilir ki bir dizinin tutma formülü nedir? Tarafların libidolu olması. Bunu bizim sektörde herkes bilir" diye yanıt verdi.



