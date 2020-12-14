Çift ayrıldıktan iki hafta sonra ilişkilerine yeniden bir şans verme kararı almıştı. Saraçoğlu, "Hepinizin de bildiği gibi Gökhan'la olan ayrılığımız çok ortalığı karıştırdı... Yaşanılan tüm olaylardan son derece rahatsız olduk... İnsanlar öfkeyle hata yapabilir. Biz de tüm bu olan bitenden ötürü çok üzüldük, bir araya geldik. Sorunlarımızı çözmek adına... Evet barıştık ve ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor." demişti.