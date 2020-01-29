Ünlü isimlerin modac\u0131s\u0131 olarak bilinen Gül\u015fah Saraço\u011flu, yedi kilolu yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n stilini sergiledi\u011fi Doya Doya Moda yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n jüri koltu\u011funda oturuyor. Peki, Gül\u015fah Saraço\u011flu kimdir, kaç ya\u015f\u0131nda, evli mi? 1982 y\u0131l\u0131nda dünyaya gelen Gül\u015fah Saraço\u011flu, lise e\u011fitimine devam ederken moda dersleri almaya ba\u015flad\u0131. Moda duayeni Dilek Hanif in asistan\u0131 olarak at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 moda sektöründe k\u0131sa sürede tan\u0131nd\u0131. Saraço\u011flu 38 ya\u015f\u0131nda, 1.73 boyundad\u0131r. Gül\u015fah Saraço\u011flu’nun 2010 y\u0131l\u0131nda evlenip 2012 y\u0131l\u0131nda bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 i\u015fadam\u0131 Selçuk Han’dan Aslan Yentur isminde bir o\u011flu var. 2012 y\u0131l\u0131nda ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masas\u0131na oturdu ancak bir süre sonra yeniden ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 ald\u0131. Bir dönem kilolar\u0131yla ba\u015f\u0131 dertte olan Gül\u015fah Saraço\u011flu, 2017 \u015fubat ay\u0131nda mide küçültme ameliyat\u0131 oldu. O dönem verdi\u011fi kilolarla bamba\u015fka biri olan Gül\u015fah Saraço\u011flu 83 kilodan 60 kiloya dü\u015ftüm. Kendimi her zamankinden sa\u011fl\u0131kl\u0131 hissediyorum. Üstelik hem alkolü hem sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131m. Yeniden do\u011fdum aç\u0131klamas\u0131nda bulunmu\u015ftu. Gül\u015fah Saraço\u011flu bir süredir i\u015f adam\u0131 Gökhan Göz ile birlikte.