Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Merak konusu olduç Geçtiğimiz günlerde Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında küfürler yağdırmış ve magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Gülşah Saraçoğlu ardından sosyal medya hesabından kendisini tutamadığını ve herkesten özür dilediğini paylaştı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

İddialara göre Doya Doya Moda programı Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.