Gülriz Sururi kimdir?

Gülriz Surui 90 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi 90 yaşında hayatını kaybetti. Sururi'nin ölüm haberi, vasiyeti doğrultusunda cenazesinin defnedilmesinden sonra paylaşıldı.

Hürriyet gazetesine konuşan manevi kızı Zeynep Miraç, "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik. Kendisi definden sonra duyurulmasını istedi. Bir süredir sindirim sisteminden rahatsızdı. Dün kaybettik. Bugün defnettik. Vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamıyoruz" dedi.

Tiyatronun usta isimlerinden Gülriz Sururi 1929'da İstanbul'da doğdu. Babası Lütfullah Sururi ilk operet kurucularındandı, annesi Suzan Lütfullah da opera sanatçısıydı.

Gülriz Sururi ilk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk bölümünde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan bölümlerinde eğitim gördü.

Profesyonel sanat yaşamına 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda başladı. Sururi, konservatuarı bitiremeden özel topluluklarda çalışmaya başlamıştı.

1960 yılında Dormen Tiyatrosu'na geçen Sururi, 1961'de bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı İrma'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağan'ı kazandı.

Çok sayıda ödül aldı

Eşi Engin Cezzar'la Küçük Sahne'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Rol aldığı oyunlar arasında Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke de bulunuyor.

Usta tiyatrocu, 1966'da Teneke oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı ikinci kez kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce Yılın Kadını seçildi.

Sururi, Haldun Taner'in yazdığı Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenen Keşanlı Ali Destanı'nda Zilha rolüyle yer aldı. Oyun uzun yıllar kapalı gişe oynadı.

1971'de Hint Kumaşı adlı oyunundaki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üçüncü kez kazandı.

Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın yaşam öyküsünden Başar Sabuncu'nun oyunlaştırdığı Kaldırım Serçesi adlı oyun ile müzikli tiyatro dalında yeteneğini kanıtladı.

1982-1983 sezonunda bu oyundaki yorumuyla Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, İzmir Gazeteciler Derneği'nin Altan Artemis Ödülü'nü ve Milliyet gazetesinin 1983 Süperstar Tiyatro Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Engin Cezzar'ın uyarladığı ve yönettiği Filumen, Edward Albee'nin Tatlı Para, Bilgesu Erenus'un yazdığı, Rutkay Aziz'in sahnelediği Halid" gibi oyunlarda rol aldı.

Dramdan güldürüye ve müzikli oyuna dek her çeşit eserde rol alan Sururi, üç ciltlik anılarını da kaleme alarak yazarlığa da adım attı.

Sururi ayrıca, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008'de kendisinin yazıp yönettiği Biz Sıfırdan Başladık adlı oyunu sahneye koydu.