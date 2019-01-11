Gülperi'nin bu akşam da yayınlanması gereken yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle yeni yıl reklam anlaşmalarının yapıldığı dönemde diziler bir süre ekranlarda olmuyor. Gülperi'nin yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı. Peki Gülperi 17. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? 11 Ocak SHOW TV yayın akışı haberimizde.

GÜLPERİ 17. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? FRAGMAN ÇIKTI MI?

Gülperi 17. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızım yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama da henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

GÜLPERİ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalır ve kapatmak için uğraştığı Bedriye’nin derin yarası yeniden açılır. Ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp ise çıldırır ve hemen harekete geçer. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar verir. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döner. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir ise pes etmez ve onun kayıp yıllarını araştırmaya devam eder. Öğrendiği gerçeklerle Gülperi ve çocukların da hayatının tehlikede olduğunu anlar. Gülperi ise çocuklarının mutluluğu ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğine gelir.

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

GÜLPERİ 16. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2019 CUMA

08.00 Kendine İyi Bak

10.00 Gülperi - Tekrar

13.00 Gelin Evi - Yeni Bölüm

15.00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la - Canlı

18.45 Show Ana Haber

20.00 Mucize

22.45 Gülperi - Tekrar

01.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02.45 Gelin Evi - Tekrar

04.45 Çocuktan Al Haberi - Tekrar