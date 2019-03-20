21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merakla beklenen Gülperi 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadir’in elinde boşanma dilekçesiyle yakaladığı Gülperi’ye tepkisi sert olurken, ikilinin evliliğini öğrenen Eyüp intikam için geliyor. Can, Gülperi’nin hayata tutunmasını sağlarken Hasan’ın annesine öfkesi dinmiyor. Şeyma’nın kaçırıldığı heyecan dolu tanıtımda Kadir ve Yakup Ağa uzun zamandan sonra karşı karşıya geliyor. Kadir, Gülperi’ye zarar veren Yakup’u, “Bunun hesabını vereceksin!” sözleriyle açıkça tehdit ederken, ikili arasında olacaklar merakla bekleniyor.
GÜLPERİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 25. bölümünde Kadir son anda Gülperi’ye yetişerek boşanmasına karşı çıkar. Gülperi’nin tek derdi çocuklarını geri almaktır. Gülperi’nin evlendiğini duyan Taşkınlar ise bunu kolayca kabul etmeyeceklerdir. Gülperi’nin evlilik haberi hızla yayılır. Kadir’in annesi Suna oğlunun evine yerleşip Gülperi’ye eziyet etmeye başlar. Hastanedeki Eyüp de bu evliliği öğrendiğinde sonuçları herkesi etkileyecek bir plan yapmaya başlar.
Yakup’un da Eyüp’ün borçlarından kurtulmak için Hasan üzerinden bir planı vardır. Ailenin veliahdı olma fikri Hasan’ın kafasını karıştırır. Annesine inat, olmadığı bir insan gibi davranmaya başlar. Buna en büyük tepkiyi Artemis verse de başlarına gelecek belalara mani olamaz. Gülperi, Hasan ve Bedriye’nin hasreti ile yanarken hiç beklenmedik bir olay olur; Eyüp tecritten firar edip Şeyma’yı kaçırır. Kadir’den, Şeyma’ya karşılık Gülperi’yi teslim etmesini ister.
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği Gülperi, özetsiz yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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