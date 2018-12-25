Gülperi 16 . yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülperi’nin büyük şok yaşadığı tanıtımda Kadir’in, “Onca kederin içinde kader gülmen için sebepler koyar araya. O sebep sensin, yoksa bir fotoğraf nasıl bu kadar aşk kokar!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor. Nikahlarına giden Eyüp ve Gülperi’yi bir arada gören Kadir’in çaresizce onları izlediği anlar dikkat çekiyor. İşte, Gülperi 16. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 16. bölümünde Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalır ve kapatmak için uğraştığı Bedriye’nin derin yarası yeniden açılır. Ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp ise çıldırır ve hemen harekete geçer.

Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar verir. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döner. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir ise pes etmez ve onun kayıp yıllarını araştırmaya devam eder. Öğrendiği gerçeklerle Gülperi ve çocukların da hayatının tehlikede olduğunu anlar. Gülperi ise çocuklarının mutluluğu ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğine gelir.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 15. BÖLÜM ÖZETİ