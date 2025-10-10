Gülnar Belediyesi TDBB üyesi oldu

Mersin'in Gülnar Belediyesi tarafından Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne (TDBB) yapılan üyelik başvurusu TDBB Yönetim Kurulu kararıyla onaylandı.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay imzasıyla Gülnar Belediyesi'ne gönderdiği resmi yazıda, üyeliğin hem belediye hem de birlik için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de yaptığı açıklamada, üyeliğin kardeş şehir ilişkileri, kültürel işbirlikleri ve ortak projeler için önemli adım olduğunu belirterek, "Gülnar'ı sadece yerel ölçekte değil, uluslararası düzeyde de tanıtmak ve geliştirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.