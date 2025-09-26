Habertürk
        Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

        Yalova'da 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün düşmeden saniyeler önceki ev içi görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2025 - 22:24 Güncelleme: 27.09.2025 - 00:30
        Hayatını kaybetmeden saniyeler önce
        Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü olarak bilinen 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, geçtiğimiz gece saat 01.28 sularında Yalova'da 6'ncı katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

        Ünlü şarkıcının yaşamını yitirmeden saniyeler önceki son anları, ev içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, Güllü'nün bir odadan çıkarak kapalı balkona geçtiği görülüyor.

        Kısa bir süre sonra gelen seslerden, Güllü'nün düştüğü anlaşılırken, hemen ardından kızı ve onun arkadaşı panik içinde evden çıkarak aşağı iniyor.

        Güllü'nün hayranları ve sevenleri, sanatçının trajik ölümü karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

        
        
        

