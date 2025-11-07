26 Eylül'de Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün vefat etmeden önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının, Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğu ifade edilmişti.

Güllü'nün çocukları; Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter

SHOW Haber, söz konusu iddiayı Tuğberk Yağız Gülter'e sordu.

Tuğberk Yağız Gülter; "Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük" ifadelerini kullandı.

