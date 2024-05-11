'Güllü anne' hem hayvanlara çobanlık hem de çocuklarına annelik yapıyor

"Çocuklarımı kimseye muhtaç etmemek için her türlü iş yaptım. Çocuklarım da çok yardımcı oldular. Hem anne hem baba olmak çok zor. Çok güzel bir duygu bu yaşa kadar getirdim onları, çok emek verdim kendinden vazgeçip çocuklarını düşünüyorsun. Çocukları nasıl yetiştiririm dedim. Köyde de bayağı zor oluyor. Bu hayvanlarla çocuklarımın okul masrafını karşılıyorum, evin geçimi bu hayvanlardan kazanılıyor. Allah razı olsun."