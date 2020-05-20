"Güller diyarında" hasatta, "Kovid-19" sessizliği

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen çiçek, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.Isparta'da üreticiler, güllerin açmasıyla hasada başladı.Keçiborlu ilçesindeki Ardınçlı köyünde, sabahın ilk ışıklarından gül bahçelerine gelen işçiler, büyük emek ve özveriyle çalışıyor."Güller diyarı" olarak adlandırılan Isparta'da, gül kokuları eşliğinde bellerine bağladıkları çuvallarla istenilen büyüklüğe ulaşmış gül çiçeklerini toplayan işçiler, içerisindeki yağ oranının azalmasının önüne geçmek için topladıkları güllerini en kısa sürede fabrikaya ulaştırıyor.Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan gül bahçelerinde, bu yıl Kovid-19 nedeniyle sessiz bir hasat dönemi yaşanıyor.- Salgın sonrası yine eski görsellik yakalanacakIsparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, kentte 15 bin dönüme ekilen gül bahçelerinden 27 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.Havaların yağışlı geçmesi halinde güldeki verimin daha da artacağını aktaran Selçuk, gülün balından reçeline, kadar her türlü ürünün fabrikalarda imalatı yapıldığını, binlerce kişi için de iş istihdamı sağlandığını dile getirdi.Bu yıl gül bahçelerinde önceki yıllardaki gibi hareketli bir ortamın olmadığını anlatan Selçuk, "Geçtiğimiz yıllarda bu bahçelere yerli ve yabancı turistlerimiz geliyordu. İlimizde festivaller oluyordu. Bu yıl böyle geçecek, önümüzdeki yıllarda inşallah görsel açıdan yine eskisi gibi iyi olacak." diye konuştu.Ardınçlı Köyü muhtarı Alaadin Tezcan da geçen yıl gül bahçelerini ziyaret eden turist sayısının çok olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle bu sene turist yok. Bu duruma yapacak bir şey yok. Salgın sonrası bahçeler yine eski renkli, hareketli günlerine dönecektir." ifadesini kullandı.
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