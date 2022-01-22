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Güliz Ayla ile 70'lerin disko günlerine geri dönüş!

Güliz Ayla, "Al Yorgun Kalbimi" adlı teklisini dinleyicisiyle buluşturdu. Şarkıyı iki yıl önce yazdığını dile getiren şarkıcı, "Akustik ve bundan çok daha yavaştı ilk hali. Nakaratı bambaşkaydı ama düzenlemesini yapan Alaca'yla tanışınca daha dinamik hallerin yakışacağını düşündüm" ifadelerini kullandı

22.01.2022 - 17:10 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Güliz Ayla, sözünü kendi yazdığı ve bestesini Cemre Kabaş ile yaptığı, "Al Yorgun Kalbimi" adlı teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Güliz Ayla'ya, müziği Güliz Ayla ve Cemre Kabaş'a ait şarkıya, Ata Bornova ile Mehmet Mutlu'dan oluşan Alaca'nın yaptığı düzenleme 70'lerin diskosuyla günümüzün modern sound'unu bir araya getirdi.

  • Romantik sözleriyle dikkat çeken "Al Yorgun Kalbimi" şarkısını iki yıl önce yazdığını söyleyen Güliz Ayla, "Akustik ve bundan çok daha yavaştı ilk hali. Nakaratı bambaşkaydı ama düzenlemesini yapan Alaca'yla tanışınca daha dinamik hallerin yakışacağını düşündüm." diyor. 

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • "SİRENLER" İLE GERİ DÖNDÜLER!

    Mor ve Ötesi, uzun süre sonra çıkaracağı ilk stüdyo albümü 'Sirenler'in ismini, kapağını ve çıkış tarihini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Albüm 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece yarısı tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

    Grup, geçtiğimiz hafta sonu 11 şarkıdan oluşan albümün 52 dakika uzunluğunda, üç bölümden oluşacağını açıklamıştı.

  • YENİ ALBÜM MÜJDESİ

    Mehmet Erdem’in dört yıl aradan sonra yayınlanacak olan yeni albümünü müjdeleyen ilk tekli çalışması “Sevemedim Kara Gözlüm”, yayımlandı.

    Geçmişten günümüze birçok sanatçının seslendirdiği, Türk müziğinin çok sevilen eserlerinden olan “Sevemedim Kara Gözlüm”, Mehmet Erdem yorumuyla bir kez daha hayat buldu.

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