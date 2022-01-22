"AKLIMDA HEP SEN"İ DİNLEYİCİYLE BULUŞTURDU

Mert Carim, yeni şarkısı "Aklımda Hep Sen" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. "Aklım Hep Sende"nin sözü ve Müziği Carim'e, düzenlemesi ise Genco Arı'ya ait olurken, parçanın prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen, Mert Carim ve Genco Arı birlikte üstlendi.

Carim, yeni şarkısı içi, "Hayatında var olan iniş-çıkışları, bilhassa yaşadığı aşk hezeyanını kabullenemeyen bir sıkışmışlık hikayesi olan şarkı, unutmanın, alışmanın ihanet olduğunu, gülebilmenin yalnızca aklında aşık olduğu kişinin varlığı ile gerçekleşebilecek bir eylem olduğuna inanılmış bir feveranı dinleyicilere sunuyor." dedi.