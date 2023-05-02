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Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü takdim edildi

Türkiye'de görev süresi sona eren Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'ye veda töreni düzenlendi. Törende Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü takdim edildi. Güler Sabancı, "Büyük bir başarıyla sürdürdüğümüz iş birliğimizde önemli payı olan Sayın Büyükelçi Kazuhiro’ya, Türkiye’de geçirdiği süre boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kendisine Avustralya’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi

Giriş: 02.05.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü takdim edildi
HABERTURK.COM

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki’nin veda törenine katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Suzuki, Güler Sabancı'nın iki ülke arasındaki ikili ticari ve ekonomik bağları güçlendirecek çalışmalar yaptığını kaydederken kültürel alanda da katkılarına değindi.

Büyükelçi Suzuki, "Güler Sabancı, Kırşehir'de büyük bir arkeolojik alan olan Kaman Kalehöyük'te bulunan Prens Mikasa Vakfı'nın çok aktif bir yönetim kurulu üyesidir. Bu, imparatorluk ailemizin adını taşıyan dünyadaki tek Japon vakfıdır. Sabancı, Vakfın 2017 yılındaki kuruluşundan bu yana faaliyetlerinin özel bir destekçisi olmuştur" dedi.

Törende kendisine Japonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından ötürü Japonya Büyükelçisi Ödülü takdim edilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk bağı, 133 yıllık köklü bir geçmişe uzanıyor. Bu sene ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz" dedi.

Sabancı Ailesi ve Sabancı Topluluğu için de Japonya'nın çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Güler Sabancı, "Japonya ve Japon şirketleri ile ilişkilerimiz rahmetli amcam Sakıp Sabancı ile Özdemir Sabancı’nın neredeyse yarım asır önce gerçekleştirdikleri Japonya seyahatine dayanıyor. Benim de, Japonya'ya ilk seyahatim 1988 yılında oldu. Japon kültürünün, yemeklerinin ve insanlarının eşsizliği beni derinden etkilemişti. Bununla birlikte Kırşehir Kaman’da Prens Mikasa Vakfı ile 1985 yılından beri yaptığımız kazı çalışmaları, Merhum Prens Mikasa’nın beni Vakfın Mütevelli Heyeti’ne kurucu üye olarak davet etmesi, benim nezdimde tüm Sabancı Ailesi üyelerine onur ve mutluluk verdi. Büyük bir başarıyla sürdürdüğümüz iş birliğimizde önemli payı olan Sayın Büyükelçi Kazuhiro’ya Türkiye’de geçirdiği süre boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kendisine Avustralya’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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