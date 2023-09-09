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        Haberler Magazin Güler Sabancı: Hep birlikte bir kez daha ‘Yaşasın Cumhuriyet' dedik

        Güler Sabancı: Hep birlikte bir kez daha ‘Yaşasın Cumhuriyet' dedik

        Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Şef Cem Mansur yönetiminde Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile kutladı. Güler Sabancı, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır" diyen Atatürk'ün vizyonunun bir kez daha farkına vardık. Ve hep birlikte, bir kez daha, 'Yaşasın Cumhuriyet' dedik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:28
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        Sabancı Topluluğu'ndan Cumhuriyet kutlaması
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        Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet’in 100'üncü yılını, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) İstanbul’da verdiği 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Konseri' ile kutladı.

        Sabancı Vakfı'nın kuruluşundan itibaren ana destekçisi olduğu, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği konserde, yaşları 16- 22 arasında değişen 73 genç sanatçı, Topluluk çalışanlarına özel bir konser verdi.

        Sabancı Topluluğu tarafından 2021'de başlatılan ve kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen konsere, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

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        “ORKESTRA; HER TÜRLÜ AYRIŞTIRMAYI REDDETMEK, EŞİTLİĞİ KUCAKLAMAKTIR”

        Batı müziğinin en güzel örneklerinin Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası tarafından dinleyicilere sunulduğu konser, hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla söylenen 'Gençlik Marşı' ile son buldu.

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yayınladığı mesajında, üç yıldır devam ettirdikleri Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin bu yılki ilk etkinliğini gençlerle başlatmaktan büyük gurur duyduklarının altını çizerken, “Orkestra; karşıt seslerin zenginliği, farklı tonların ahengidir. Tevazuyu hayat görüşü olarak benimsemektir. Bütünün içerisinde yer almayı, bireysel olarak öne çıkmaya tercih etmektir. Her türlü ayrıştırmayı reddetmek, eşitliği kucaklamaktır. Sürekli daha iyiyi aramaktır. Bir sanatçı birlikteliği, bir değerler bütünüdür orkestra… Bir şefin liderliğinde ahenk içinde büyük bir ekip çalışmasıdır. Tüm bu değerler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleridir. 2007 yılında, gençleri sanata teşvik etmek amacıyla, Şef Cem Mansur liderliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurulan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, işte bu değerlerin ışığında, ülkemizin çağdaşlaşma yolculuğuna büyük katkılar sunmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

        “SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE YAKLAŞIK BİR AY BOYUNCA EĞİTİM ALIYORLAR”

        Ulu Önder Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğinin altını çizen Güler Sabancı şöyle devam etti: Kurulduğu günden itibaren, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarından seçilen 16 -2 2 yaş arası 1.000’den fazla gencimiz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde, Sabancı Üniversitesi’nde geçirdikleri yaklaşık bir aylık hazırlık döneminin ardından Türkiye’de ve yurt dışında bir dizi konser veriyorlar. Dünya literatürüne geçmiş birçok virtüözle aynı sahneyi paylaşma fırsatı yakalıyorlar. Bu orkestrada tecrübe kazanan ve bir anlamda ‘uçmayı öğrenen’ gençlerimiz, kanatlanıp dünyanın çok prestijli orkestralarında görev alıyorlar. Avrupa’nın önemli salonlarında ve festivallerinde ortaya koydukları performanslarıyla ülkemizi başarıyla temsil diyorlar. Öte yandan, bu başarıları mümkün kılan en önemli unsurlardan biri de Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Kurucusu Şef Cem Mansur’un bu projeye olan adanmışlığıdır. Azmi, tutkusu, heyecanıdır. Öğrencilerin seçiminden eğitimine, programların oluşturulmasından konser takvimlerine kadar en ince detaylarla yakından ilgilenmesi, onun gençliğe olan inancının en somut göstergesidir. Kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

        “HEP BİRLİKTE, BİR KEZ DAHA, ‘YAŞASIN CUMHURİYET’ DEDİK”

        Bu yıl 13 farklı üniversiteden 540 konservatuvar öğrencisinin gerçekleştirdiği başvurular sonucunda, 50 genç sanatçının bu orkestranın bir parçası haline geldiğini ifade eden Güler Sabancı, “Bu gençlerimizin de katılımıyla toplam 73 müzisyenden oluşan orkestramız, bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı performanslarına bir yenisini daha ekledi. Şef Cem Mansur yönetiminde, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdikleri konser ile bizlere Atatürk’ü anma ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını hep birlikte kutlamamız için muhteşem bir fırsat sundular. Gençlerimiz, Atatürk Kültür Merkezi’nde bu tecrübeyi yaşarken, bizler de onların deneyimine ve heyecanına ortak olduk” ifadelerini kullandı.

        Güler Sabancı sözlerini şöyle tamamladı: Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan, 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı cesaret, coşku ve heyecanla kurulan ve o tarihten bu yana “bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle faaliyet gösteren bir Topluluk olarak, bizler de 100'üncü yıl coşkusunu, Cumhuriyet değerlerinin bir simgesi olan bu orkestramızla birlikte yaşadık. Gençlerimizi dinlerken, Cumhuriyetin bir yönetim şeklinin ötesindeki anlamını ve hayatlarımızdaki doldurulamaz yerini hatırladık. ‘Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır’ diyen Atatürk’ün vizyonunun bir kez daha farkına vardık. Ve hep birlikte, bir kez daha, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ dedik.

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        #Cumhuriyet
        #sabancı topluluğu
        #güler sabancı

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