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Güler Sabancı, "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesindeki tek Türk oldu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine bu yıl Türkiye’den girmeyi başaran tek Türk iş kadını oldu

Giriş: 07.12.2022 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Güler Sabancı dünyanın en güçlü kadınları arasında
Güler Sabancı dünyanın en güçlü kadınları arasında
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AA

İş dünyası dergilerinden Forbes tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde yer almayı başaran tek Türk iş kadını olan Sabancı, listede 81. sırada yer aldı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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