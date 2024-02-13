Güler Sabancı'dan Ayvalık pazarı paylaşımı

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Yıllar önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taş evler satın alarak dönem dönem bölgede yaşayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Instagram'daki doğa paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Sabancı bu kez Ayvalık pazarındaki çekimlerini takipçileri ile paylaştı.

Yerel sebze ve meyve pazarında tezgahlardaki etiketler ise takipçilerine tebessüm ettirirken Sabancı paylaşımının altına şu notu düştü:

"Ayvalık Salı Pazarı, tertemiz, çok taze, çok özenle, sevgiyle, kurulmuş tezgahlar, Allah bereket versin."