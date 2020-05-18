Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı. Gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve Milli Mücadele’nin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Güler Sabancı, mesajında gençlere duyduğu güven ve inancı da vurguladı.
Sabancı, "Sevgili gençler, hepimiz gibi, koronavirüs sizin de tüm hayatınızı etkilemiş durumda. Kaygılarınızın, endişelerinizin, yüksek olduğu bir dönemi yaşıyorsunuz. Bu sıkıntıların içinde yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Sizlere armağan edilen bayramın coşkusunu bile, bu yıl daha eksik yaşamak zorunda kaldınız" dedi.
19 Mayıs'ın, büyük bir mücadelenin başlangıcı ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu kaydeden Sabancı, "Aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz, siz gençlere adanmış en önemli tarih. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce kurtuluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla başlatan, genç bir subaydı. O gün de ülkemiz büyük zorluklar içindeydi. Bugün de COVID-19 salgınının etkileriyle tüm dünyayla birlikte yine tarihi bir mücadele veriyoruz. Ancak şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, en büyük güvencemizin yine siz gençler olduğunu biliyoruz. Bu sıkıntılı sürecin de 1919 ruhunu yüreğinde taşıyan gençlerin gücüyle ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, en hakiki mürşit olan ilimle üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sonrası yeni dünyanın gençleri dünyası olacağını söyleyen Güler Sabancı, "Dijitalleşmenin içine doğmuş ve onunla büyüyen sizler yeni dünyanın ruhuna, kurallarına, donanımına zaten hakimsiniz. Bilgiye erişimin bu kadar yüksek ve teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde sahip olduğunuz donanımla, bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceğinizden eminim. Geleceği, bu yeni dünyayı en başarılı siz yöneteceksiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.
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