Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'na katılan gençlere "Dijital dünyayla bağlantılı olacaksınız, olmalısınız ama asla ona bağımlı olmayın" sözleriyle seslendi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bu yıl, 'Dijital Yalnızlık' temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde, Türkan Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Yalçındağ, Zeynel Abidin Erdem, Alev Komili, Ayşegül Dinçkök, Görgün Taner, Levent Erden, Tamer Levent, Atilla Atasoy, Bora Gencer, Murat Evgin, Uğur Kurul, Serkan Şenalp, Pelin Ermiş, Yasemin Aloğlu, Nesim Bencoya, Bengi Semerci, Haki Biçici'nin de aralarında olduğu iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl, toplam 490 filmle rekor başvuru alan yarışmada 13 eser finale kaldı. Ödül almaya hak kazananlar; Mahmut Fazıl Coşkun, Hazar Ergüçlü, Najwa Najjar, Labina Mitevska ve Teresa Cavina'dan oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlendi. İlk yılında 'Mülteci Kadınlar', ikinci yılında 'Çocuk İşçiler' ve üçüncü yılında 'Ayrımcılık' temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na bugüne kadar Türkiye'nin her bölgesinden ve Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden 1.227 film başvurdu.

Sabancı Vakfı'nın yaptığı çalışmalarda sanatın yadsınamaz gücünden de faydalandığını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, yaptığı konuşmada şunları söyledi; "46 yıldır kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Çalıştığımız alanlar eğitim, sosyal değişim ve kültür - sanat. Sanatın, insanın gelişimine hizmet ettiğine; insandan başlayarak toplumu değiştirme ve dönüştürme gücüne inanıyoruz. Sabancı Vakfı olarak, toplumsal gelişmeye destek olmak, toplumsal sorunları gündeme getirmek, farkındalığı artırmak üzere birçok çalışma yapıyoruz. "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla dört yıl önce yola çıkarken, toplumsal sorunları genç sinemacıların yeni bir dille bize aktarmalarını sağlamayı amaçladık. Bu yarışma ile sadece toplumsal sorunlara genç sinemacıların dilinden dikkat çekmeyi değil, aynı zamanda onların gelişimine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta hepimizi çok mutlu ediyor. Yarışmamızın dördüncü yılındayız, hep beraber daha iyiyi arayacağız ve her geçen gün daha iyiye ulaşacağımıza inanıyorum. Yarışmamıza bu yıl 490 genç sinemacımız müracaat etti. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum."

Güler Sabancı, "Dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için; dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz" dedi.

'DİJİTAL BAĞIMLILIK ÖNEMLİ SORUNLARA YOL AÇIYOR'

Güler Sabancı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu yıl 'Dijital Yalnızlık' temasını seçtik. Günümüzde teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylaştırıcılığı ve gelişmemize yaptığı katkıları asla unutmamalıyız. Ancak teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden dijital bağımlılık ortaya çıkarıyor. Dijital bağımlılık bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor ve önemli sorunlara yol açıyor. Bu konuda son yıllarda dünyanın her yerinde çok önemli üniversitelerde araştırmalar yapılıyor. Manchester Üniversitesi'nin ‘Yalnızlık Çalışması' araştırması da 16 - 24 yaşları arasındaki gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle büyük ölçüde güçlü yalnızlık duygusuna sahip olduklarını gösteriyor. Güçlü yalnızlık duygusu birçok sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Elbette, dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için; dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum: Dijital dünyayla bağlantılı olacaksınız, olmalısınız ama asla ona bağımlı olmayın."

Yarışmanın tüm katılımcılara katkı sunmayı hedeflediğini belirten Güler Sabancı, "Bu bir yarışma olsa da inanıyorum ki, bu gecenin kaybedeni yok, hep beraber duyarlılığımız, farkındalığımız artacak, hep beraber kazanacağız. Yarışmaya başvuran herkesin sanat yolculuğuna destek olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle her yıl, Kısa Film Platformu Buluşmaları ile usta sinemacıların gençlerle deneyimlerini paylaştığı çalıştaylar düzenliyoruz" dedi.

'HEPİNİZDE ÖZEL BİR IŞIK VAR'

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki Kanaat Önderi Oscar ödüllü besteci Ludovic Bource genç sinemacılara ilham veren konuşmasında duygularını "Burada sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu benim İstanbul'a ilk ziyaretim, bu şehre ve konukseverliğinize hayran kaldım. Sizlere aslında bu kardeşlikten ve dayanışmamızdan bahsetmek istiyorum. Hepimiz bir şeylerin arayışı içindeyiz. Bizi bir araya getiren şeyleri savunmaya devam etmeliyiz. Hayal etmenin, paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sayesinde burada birlikteyiz. Geleceğin film yapımcıları, sinemacıları da aramızda. Harika jüri üyelerimizi de takdir etmek istiyorum, hepinizde çok özel bir ışık var. Bu mutluluk Sayın Güler Sabancı'nın cesareti, kararlılığı, sanata ve sinemaya olan tutkusu sayesinde gerçekleşti, kendisine çok teşekkür ederim" sözleriyle paylaştı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ EFE CAN YILDIZ'IN OLDU

'Parti' adlı filmiyle birinci olan Efe Can Yıldız'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken 'Nasıl Bilirdiniz?' filmiyle ikinci olan Ayşenur Erdoğan Gökçe'ye ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve 'Dijital Pizza' filmiyle üçüncü olan Veysel Aslan'a ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Ludovic Bource verdi. Mansiyon ödülüne layık görülen 'Girdap' filminin yönetmeni Cüneyt Işık ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan'dan aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 20 bin ₺, ikincisi 15 bin ₺ ve üçüncüsü 10 bin ₺ ile ödüllendirildi.