Sabancı Vakfı, 16 yıldır kesintisiz devam eden hibe programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” etkinliğinde bir araya getirdi.
Sabancı Center’da gerçekleşen buluşmada, 2021-2022 döneminde Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 7 projenin hikayesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı, bugüne kadar 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destek sağladı. Bu sayede, Türkiye’nin 76 ilinde yüz binlerce kişinin hayatına dokunuldu.
Etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal gelişmenin sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmekten başladığını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmenin ancak güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Hibe desteği verdiğimiz kurumlar, bizim için ortak gayeye ulaşmada birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşları oldu. Birbirinden değerli projelerle bir arada olmak geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" dedi.
Ekim Zamanı buluşmasında Anka Üreten Kadın Derneği, Dem Derneği, Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği, Hempa Çocuk Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini aktarma fırsatı buldular.
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