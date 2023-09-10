Güler Işık kanseri ikinci kez yendi
2015'te meme kanserine yakalanan ve atlatan türkücü Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri de yendiğini açıkladı
Uzun süre önce sahneleri bırakan Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.
Rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Güler Işık, sevenlerinden dua istemişti.
Ünlü türkücü zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı: Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim.