"YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM"

Gülenay Kalkan eşinin vefatının ardından da "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel. Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum." mesajını paylaşmıştı.