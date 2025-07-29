GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşar. Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister.

Büyük kızı Fikret'e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus'un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir; fakat Temel babası tarafından onaylanmayan bu evlilik nedeniyle evlatlıktan reddedilir. Yapılan düğünün tüm parası fakir Yaşar Usta'ya kalır.

Vecihi ise Fikret'i istemeye ve reddedilmeye devam etmekte, ara sıra da uçağı ile evin üstünden geçmeyi sürdürmektedir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret (Itır Esen) ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için, bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar. Ancak yeni düğün yapan ailenin parası yoktur. Nezaket kızının düğünü için Yaşar Usta'dan habersiz bir şekilde oturdukları evi ipotek ettirip Müteahhit Yunus'tan borç alır; ancak düğünden sonra bu borcu ödeyemez.

Evdeki gençler tavanarasında sabun tozu yapıp para kazanmaya çalışsa da hayalleri hüsranla sonuçlanır. Yunus acımasız bir şekilde parasını istemektedir. Yaşar Usta gerçekleri öğrenince çok üzülür. Tam ipotek nedeniyle evlerini terk etmek üzerelerken, Yunus'un sürekli olarak malzemeden çalarak inşa ettiği sitedeki apartmanlar yıkılır. İflas eden Yunus da Yaşar Usta'ya gelir. Onun tüm kötülüklerine rağmen Yaşar Usta ona kucak açar. Filmin sonunda Yaşar Usta, yaşadıkları zorluklara rağmen ailesinin sorunlarının çözülmesi ile mutlu olur ve bu mutluluk anınında, sürekli evin üstünde uçtuğu uçakla sonunda eve iniş yapıp kızını isteyen Vecihi'ye Fikret ile evlenme iznini verir.