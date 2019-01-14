'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi, 'Bizim Köyün Şarkısı' ile adım attıkları sinemada ikinci filmleri 'Can Dostlar'da bir araya geldi. Tek istedikleri gün boyu koşup oynayacakları bir park olan çocuklar, bu amaç için giriştikleri macerada hem dostluklarını pekiştiriyorlar hem de mahallelerindeki çok renkli karakterler ile tanışma fırsatı buluyorlar.

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibine 'Can Dostlar'da Selim Bayraktar, Onur Atilla, Ünal Yeter, Esin Eden, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Ali Rıza Tanyeli, Gökçe Atlas eşlik etti. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, senaryosunu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yazdığı 'Can Dostlar', gösterime 18 Ocak'ta girecek.