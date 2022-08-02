'Güldürme Beni', sürprizli özel bölümüyle ekrana geliyor

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Birbirinden komik yarışmacıları, ünlü konukları, usta oyuncu Demet Akbağ'ın ev sahipliği ve Şahin Irmak'ın sunumu ile SHOW TV ekranlarına neşe getiren yarışma 'Güldürme Beni', bu hafta en eğlenceli anların yer aldığı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmacılar sürpriz performanslarıyla dikkat çekerken, birbirinden komik ve zorlu anlar SHOW TV ekranında yaşanacak.

ÖZEL BÖLÜMDE İLK KEZ EKRANA GELECEK PERFORMANSLAR VAR

Demet Akbağ'ın talimatlarıyla rakiplerini güldürmek için her yolu deneyen yarışmacıların yepyeni performansları da Çarşamba akşamı ekrana gelecek özel bölümde yer alacak. Yarışmacılar ve izleyicilere neşe dolu anlar yaşatan ünlü konuklar ise Akbağ ile birlikte tasarladıkları doğaçlama performanslarıyla yine gönülleri fethedecek.

Bireysel performanslarda Ersin Korkut'un dansı, Sinan Çalışkanoğlu'nun sihirbazlığı, Suzan Kardeş'in kendisine varis seçmesi kahkaha dolu anlar yaşatırken ünlü konuklar Ayta Sözeri, Hakan Yılmaz ve Özgür Ozan'ın 'Güldürme Beni' evine iz bırakan unutulmaz dakikaları izleyici ile buluşacak.

'Güldürme Beni', özel bölümüyle yarın akşam saat 23.30'da SHOW TV'de.