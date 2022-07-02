Usta oyuncu Demet Akbağ’ın birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarla birlikte yeni bir komedi formatıyla ekrana döneceği ‘Güldürme Beni’de, yarışmacılar gülmemeye çalıştıkça seyirci kahkahadan kırılacak!

Tanıtımları ile büyük ilgi gören ve yaz ekranının en merakla beklenen programı haline gelen ‘Güldürme Beni’, ünlü isimlerin birbirinden komik anlarına ev sahipliği yapacak. Programda ‘Başkan’ Demet Akbağ’a sunucu koltuğunda Şahin Irmak eşlik ederken, ünlü isimler Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse yarışmacı olarak yer alıyor.

Yarışmacılar birbirlerini güldürmeye çalışırken kendileri gülmemeye çalışacak, en çok gülen elenecek. Yarışmacıların her anı, evin tüm duvarlarına ve tüm objelerine gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilecek. Hiçbir gülümseme, tebessüm ve kahkaha bu kameralardan kaçamayacak!

Demet Akbağ, yarışmacıları tüm bu kameraların görüntülerini yansıtan monitörlerle donatılmış özel komuta merkezinden izleyecek.

Demet Akbağ ünlü konuklarıyla yaptığı işbirliklerinde yarışmacılara sürprizler hazırlayacak. Zaman zaman belirlediği hikayelerdeki rolü ünlü misafirlerine vererek, onları Güldürme Beni Evi’ne yollayacak.

İşte Güldürme Beni’nin 1. Bölüm Tanıtımı;

‘Güldürme Beni’nin yarışmacı kadrosundaki ünlü isimler, oyunculuğun en zor alanlarından biri olan ‘doğaçlama’da yeteneklerini sergilerken, her hafta en çok gülen eve veda edecek ve ekibe yeni bir ünlü yarışmacı dahil olacak.‘Güldürme Beni’ Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.