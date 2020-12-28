Güldür Güldür yeni yıl!

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Güldür Güldür ekibi sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı. Sürprizlerin bir an durmayacağı programın özeti ise şöyle;

NOSTALJİ KUŞAĞI GÜLDÜR GÜLDÜR SAHNESİNDE!

“Geçmişten Günümüze”de sevilen, özlenen tüm renklerin, seslerin geçit yapacağı programda nostaljik bir rüzgar esecek. Geçmişten Günümüze skeci Cem Karaca’dan Zeki Müren’e unutulmaz sanatçıları anarken, Gülden Karaböcek’in müthiş performansına sahne olacak.

ÜNLÜLER GEÇİDİ GÜLDÜR GÜLDÜR’DE

Yarışmacı ailelerin sorulara asla doğru cevap veremedikleri yarışma “Aileler Yarışıyor” yine dopdolu. Doğru bir yanıt duymak için perişan olan Mesut’un imdadına bu sefer Yeşim Salkım yetişecek. Salkım’ın çıldırtıcı aile üyeleriyle başa çıkma macerası herkesi kahkaha krizine sokacak.

SHOW TV YILDIZLARI MEST EDECEK!

Yılbaşı akşamının bir diğer sürprizi ise Show TV’nin sevilen dizilerinden Arıza ve Kuzey Yıldızı oyuncularının performansı olacak. Aslıhan Güner, İsmail Demirci; Olgun Toker, Toygan Avanoğlu performansları ile izleyicileri hem büyüleyecek hem şaşırtacak. Kuzey Yıldızı ekibi oyunculuklarının yanı sıra söyleyecekleri şarkılarla da yılbaşı akşamına damga vurmaya hazırlanıyor!

YARALI SHOW’A DAMGA VURAN AYTA SÖZERİ VE TOYGAN AVANOĞLU PERFORMANSI!

Güldür Güldür’ün efsane programı “Yaralı Show” yine çok hareketli yine çok olaylı. Halay ekibi bu sefer konuk Ayta Sözeri ve Toygan Avanoğlu’na hiç huzur vermeyecek. Sözeri yeni şarkısı “Anılarıma Yazık”ı ilk defa ekranlarda söyleyecek. Seyircilere bir sürpriz de dansöz Burcu’nun dans performansından gelecek.

HEM NEŞELİ HEM DUYGUSAL PERFORMANSLAR!

Gecenin en özel sürprizlerinden biri ise Güldür Güldür ekibinin kendisinden gelecek. Ekip yılbaşı akşamı için sımsıcak özel performanslar hazırladı. Serkan Çağrı ve ekibinin konuk olduğu, unutulmaz parçalarla gece bazen renklenecek bazen ise duygusal anlara sahne olacak. Meltem Yılmazkaya’nın eğlenceli şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Ecem Erkek ile evlerimizde duygusal anlar yaşayacağız. Alper Kul, broadway şovlarını aratmayan dansları ile ve “Sağlık Olsun” şarkısı ile 2020 yılını tebessümle anacak.

Güldür ekibi ise enerjiyi bir arada söyledikleri şarkılarla yükseltecek. Önce Serkan Çağrı Yalan Dünya türküsü ile evlerimize konuk olacak. Geri sayım öncesi ise heyecan artacak ve yeni yılın coşkusu evlerde “Güldür Güldür Yeni Yıl” şarkısı ile hissedilecek.

Yılbaşı akşamında kahkahanın ve eğlencenin adresi yine Güldür Güldür Show olacak!