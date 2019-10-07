Güldür Güldür Show’un yeni bölümünden eğlenceli tanıtım!

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz Cuma akşamı bomba gibi bir bölümle yeni sezona başlayan Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı da kahkahanın bir an bile durmayacağının sinyallerini verdi.

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!