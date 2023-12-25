'Güldür Güldür Show'un 'Yılbaşı Özel' tanıtımı yayınlandı

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Eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor.

'Güldür Güldür Show', SHOW TV'de izleyicileri; beraber gülümsetip, beraber duygulandıracağı çok özel bir bölüme davet ediyor.

'Güldür Güldür Show', Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımlarıyla da mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.

İşte 'Güldür Güldür Show', 'Yılbaşı Özel' tanıtımı;

'Güldür Güldür Show', 'Yılbaşı Özel', 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...