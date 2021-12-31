Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı SHOW TV'de!

Yılbaşı akşamında kahkahanın ve eğlencenin adresi yine Güldür Güldür Show olacak! Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor. İşte Show TV canlı yayın izle!

SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

Güldür Güldür ekibi sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı, geceye damga vuracak performanslar seyirciyi hem eğlenceli hem de duygusal bir akşama davet ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR İLE SIMSICAK BOL KAHKAHALI YENİ YIL!

Yılbaşı akşamı eğlencenin bir an durmayacağı programın özeti ise şöyle,

Duayen sanatçı Emel Sayın Güldür Güldür’de!

Güldür Güldür Show, milyonların yüreğine taht kurmuş usta sanatçı Emel Sayın’ı ağırlıyor. Usta sanatçı Yeşilçam zamanından paylaştığı hikayeler ile önce herkese nostaljik anlar yaşatacak. Ardından kalplerde yer etmiş unutulmaz şarkıları ile herkesi mest edecek.

Erdal Erzincan’dan çok özel performans!

Güldür Güldür Show, yine çok özel bir performansa imza atarak Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan’ı ağırlıyor. Güldür Güldür ekibi bir arada söyledikleri şarkılarla duygusal anlara imza atacak. Erdal Erzincan’ın unutulmaz performansına Onur Buldu da bağlama çalarak ile eşlik edecek.

Buray ile Sahne Kıpır Kıpır!

Pop müziğin başarılı sanatçısı Buray ile eğlence hız kesmeden artacak. Bu seneye damga vuran şarkısıyla dikkat çeken genç sanatçı renkli performansıyla evlerinize konuk olacak.

Dört Büyükler Güldür Güldür Show Sahnesinde!

Türk futbol tarihinin efsane isimleri Güldür Güldür sahnesinde buluşuyor. Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan ve Olcay Şahan “Zemin Kötü” programında bir araya geliyor. Dört büyüklerin efsane isimleri ile heyecan bir an kesilmeyecek.

Yaralı Show’a Kobralar damga vuruyor!

Güldür Güldür’ün efsane programı “Yaralı Show” yine çok hareketli yine çok olaylı. Programda bu sefer “Gerçek Kobra kim?” sorusun peşinde. Kobra Murat ve Kobra İbrahim’in birbirileriyle kapışması gecenin en eğlenceli ve renkli dakikalarına imza atacak.