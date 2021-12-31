Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı SHOW TV'de!

Yılbaşı akşamında kahkahanın ve eğlencenin adresi yine Güldür Güldür Show olacak! Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor. İşte Show TV canlı yayın izle!
SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!
SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!
Güldür Güldür ekibi sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı, geceye damga vuracak performanslar seyirciyi hem eğlenceli hem de duygusal bir akşama davet ediyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR İLE SIMSICAK BOL KAHKAHALI YENİ YIL!
Yılbaşı akşamı eğlencenin bir an durmayacağı programın özeti ise şöyle,
Duayen sanatçı Emel Sayın Güldür Güldür’de!
Güldür Güldür Show, milyonların yüreğine taht kurmuş usta sanatçı Emel Sayın’ı ağırlıyor. Usta sanatçı Yeşilçam zamanından paylaştığı hikayeler ile önce herkese nostaljik anlar yaşatacak. Ardından kalplerde yer etmiş unutulmaz şarkıları ile herkesi mest edecek.
Erdal Erzincan’dan çok özel performans!
Güldür Güldür Show, yine çok özel bir performansa imza atarak Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan’ı ağırlıyor. Güldür Güldür ekibi bir arada söyledikleri şarkılarla duygusal anlara imza atacak. Erdal Erzincan’ın unutulmaz performansına Onur Buldu da bağlama çalarak ile eşlik edecek.
Buray ile Sahne Kıpır Kıpır!
Pop müziğin başarılı sanatçısı Buray ile eğlence hız kesmeden artacak. Bu seneye damga vuran şarkısıyla dikkat çeken genç sanatçı renkli performansıyla evlerinize konuk olacak.
Dört Büyükler Güldür Güldür Show Sahnesinde!
Türk futbol tarihinin efsane isimleri Güldür Güldür sahnesinde buluşuyor. Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan ve Olcay Şahan “Zemin Kötü” programında bir araya geliyor. Dört büyüklerin efsane isimleri ile heyecan bir an kesilmeyecek.
Yaralı Show’a Kobralar damga vuruyor!
Güldür Güldür’ün efsane programı “Yaralı Show” yine çok hareketli yine çok olaylı. Programda bu sefer “Gerçek Kobra kim?” sorusun peşinde. Kobra Murat ve Kobra İbrahim’in birbirileriyle kapışması gecenin en eğlenceli ve renkli dakikalarına imza atacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!