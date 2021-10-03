Güldür Güldür'de yeni sezon kahkahalarla başladı!

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Güldür Güldür Show gündemin nabzını tutan skeçleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Kastır şef, kiralık ev ve taksi skeçleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Ekibin sevilen oyuncusu Onur Atilla açtığı canlı yayınlarla sosyal medyanın da nabzını tuttu.

Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle cumartesi 20.00'de Show TV'de!