'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi SHOW TV’de
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Giriş: 18.01.2025 - 01:48 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:48
7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!
İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;
Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
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'Güldür Güldür Show' yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!
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