'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi SHOW TV’de

7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

REKLAM advertisement1 İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı; Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

REKLAM 'Güldür Güldür Show' yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!