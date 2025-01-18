Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi SHOW TV’de

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi SHOW TV’de

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 01:48 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi SHOW TV'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        REKLAM

        'Güldür Güldür Show' yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Sinir krizi geçirip, balkonunu ateşe verdi
        Sinir krizi geçirip, balkonunu ateşe verdi
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa