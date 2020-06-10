HABERTURK.COM

7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show, Cuma akşamı Show TV'de...

Eski sevgilisi İsmail'i bir türlü unutamayan Çiçek'in İsmail'den sonra çıktığı kişi ne kadar farklı biri olacak? Çiçek, yeni sevgilisi Feridun'u ne kadar İsmail'e benzetmiş olabilir?

İş görüşmesi için online mülakat yapan Ozan'a ailesi ne gibi sıkıntılar yaşatacak? Online mülakata iki tarafın da anne ve babaları dahil olunca iş görüşmesi nasıl sonuçlanacak?

Hayatının aşkını bu sefer Uzak Doğu'da arayan Bilal, bu sefer kendini nasıl bir entrikaların içinde bulacak? Sevdiği kızın ailesi ile anlaşabilecek mi?

Bir bebekten daha fazlası olan İsmail, babasına ve doktoruna ne gibi zor anlar yaşatacak? İsmail'in normal bir bebekten farklı olmasının sebepleri neler olabilir?

Adana ve Karadeniz'den sonra Trakya Adliyesi'nde göreve başlayan Hayati ve Kudret'i hangi davalar bekliyor? Önceden yaşadıkları birbirinden ilginç davalardan sonra Trakya onlara nasıl gelecek?

Birbirleriyle asla anlaşamayan fakat birbirlerini aşırı seven Bahadır ve Naime çifti, annelik kursuna giderse ne olur? Kurstaki iki çift, birbirlerinden ne kadar farklı olabilir?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 12 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!