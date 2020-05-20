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7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show, Cuma akşamı Show TV'de...

Ergenlik çağındaki çocuklarını anlamak isteyen Yeter ve Mesut, Özge öğretmenin de desteğiyle bunu başarabilirler mi? Ergen Bahadır'ın hayatında yolunda gitmeyen şeyler ne olabilir? Ergenlerin dünyasında onları anlayabilmek için neler yapmalı?

Alışılagelmiş müzik yarışmalarının formatını bozan program Haydi Söyle'de yarışmacılar izleyenleri ağlatacak! Jüriler arasında yıllarını bu mesleğe vermiş Kazım Baltuğ, müzik yarışmasındaki format değişikliğine ne tepki gösterecek?

İlk uçuşunu gerçekleştirecek olan Şevket sorunsuz bir uçuş yapabilecek mi? Yolcular Panik Plot Şevket'in sakinleşmesi için ne yapacaklar?

İş arkadaşları Hayati'ye doğruyu söyleme konusunda sıkıntı yaşarsa Hayati'nin hayatında ne gibi sonuçlara sebep olabilir? Hobi olarak yaptığı stand-up gösterisine kendini adayan Hayati, daha ne kadar gaza gelebilir?

Orhun Yazıtları'nda adı yazan Naime Teyze uzun zamandır beklediği ölümü için kendi cenaze törenini düzenliyor! Naime Teyze bu defa ölebilecek mi?

Çetin'in karşı cins ile ilişkileri nasıl? Kadınlarla konuşurken nerede hata yapıyor olabilir? Kadınlar Çetin'in samimiyetine inanacaklar mı?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 22 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!