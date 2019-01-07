Çok yakında Show TV ekranlarında yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan programın ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen yeni sezonun sürprizlerinden Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu kıllıktan kılığa girerek yeni sezon sezonla ilgili ilk ipuçlarını veriyor. Renkli ve eğlenceli klibin müzikleri ise Türkiye’nin en sevilen gruplarından Manga’ya ait.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle Show TV’de kaldığı yerden devam edecek. Kahkahaların hiç durmadığı Güldür Güldür Show, 7’den 70'e herkesi ekran başına kilitleyecek!

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla çok yakında Show TV’de!

İşte Güldür Güldür Show’un yeni sezon tanıtımı!