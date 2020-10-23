Show TV'nin fenomen haline gelen eğlence programı Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Birbirinden komik skeçleriyle izleyenlere oldukça keyifli anlar yaşatacak Güldür Güldür Show'un yeni bölümü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Koronavirüs hakkında halkın nabzını ölçmek isteyen Bilal neler öğrenecek? Halk koronadan korunmak için ne gibi önlemler almış olabilir?
Gelinler Yarışıyor programında neler oluyor? Sunucu Feridun ve gelinler arasında ne gibi sıkıntılar yaşandı? Mehtap gelinin evine konuk olan diğer yarışmacılar ne gibi eleştirilerde bulundular? Mehtap gelinin överek bitiremediği eşi aslında nasıl biri?
Emekliliğine az kalmış olan polis memuru Bilal’in yeni ortağı Mesut, Bilal’e ne gibi zorluklar yaşatıyor? Verilen gizli görevde Bilal’i kızdıran olay ne oldu? Mesut ve Bilal verilen gizli görevi başarıyla tamamlayabilecek mi?
Tayfur’un Burcuyla ilişkisi nasıl gidiyor? Fikri nasıl bir yanlış anlaşmaya neden olacak? Çiftimiz bu zorlukları aşabilecek mi?
Gelecekten gelen kişilerin Fikri’ye gelme sebepleri nedir? Galaksiyi kurtaracak olan seçilmiş kişi Fikri olabilir mi? Gelecekteki robot istilasını seçilmiş kişi Fikri mi durduracak? Peki evlerine davetsiz gelen misafirlere anne Naime nasıl tepki gösterecek?
İlk buluşma için Leman, İsmail’i neden müzeye çağırmış olabilir? Leman’ın belalısı İbrahim’in de müzeye gelmesine İsmail nasıl bir çözüm bulacak? İsmail’in bulduğu çözüm gerçekten sorunları çözebilecek mi?
Genç şarkıcı Ozan’ın albümüne yatırım yapmayı düşünen zengin çift Burcu ve Cemal şarkıları beğenecekler mi? Ozan’ın hazırladıkları şarkılara müzik stüdyosu sahibi Feridun’un tepkisi ne oldu?
Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla 27 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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