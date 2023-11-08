Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür Show'da kahkaha hız kesmiyor!
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İşte Güldür Güldür Show 350. yeni bölüm fragmanı...
Giriş: 08.11.2023 - 00:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:42
7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA KAHKAHA HIZ KESMİYOR
Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci