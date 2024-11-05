Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un, yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un, yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen komedi programı 'Güldür Güldür Show', eğlenceli bir bölümle geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 22:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bölüm tanıtımı yayımlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un, yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        REKLAM

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Hem suçlu hem güçlü!
        Hem suçlu hem güçlü!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Habertürk Anasayfa