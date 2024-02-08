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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:11
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        'Güldür Güldür Show'da kahkaha dolu bir bölüm
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        Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var.

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 10 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Güldür Güldür Show
        #Ali Sunal
        #Show TV

        BURÇLAR

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