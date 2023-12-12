'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var
Giriş: 12.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:24
Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;
'Güldür Güldür Show' yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de