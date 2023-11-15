Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de yayınlanan, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Habertürk Anasayfa